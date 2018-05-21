"Прямая линия" президента пройдет без зрителей в студии - источник
16:32 21.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
"Прямая линия" с Владимиром Путиным состоится 7 июня, рассказали Би-би-си два собеседника из числа организаторов эфира и подтвердил источник, близкий к администрации президента. Формат программы, которая выйдет в этом году в семнадцатый раз, существенно изменится.
Впервые за десять лет прямая линия пройдет без зрителей в студии, сообщили Би-би-си два собеседника, знакомых с процессом подготовки передачи. Они попросили об анонимности, так как не могут официально комментировать подготовку программы.
По словам источника Би-би-си, на такой шаг пошли, чтобы максимально сосредоточиться на вопросах телезрителей. Как рассказал собеседник Би-би-си, знакомый с процессом подготовки передачи, в этом году вопросы президенту будут выводить на экраны в студии. При этом саму студию программы обустроят, как и в предыдущие годы, в Гостином дворе.
Источник Би-би-си также обратил внимание на большую секретность процесса организации эфира по сравнению с предыдущими "прямыми линиями". По его мнению, это может быть связано с тем, что организаторы готовят и другие нововведения.
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