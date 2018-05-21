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США не признает итоги выборов в Венесуэле и грозится принять меры

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21:15 21.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты считают, что состоявшиеся в Венесуэле президентские выборы были фиктивными и нелегитимными, и они вновь подорвали демократическую традицию страны. Соответствующее заявление вице-президента США Майкла Пенса распространила в понедельник пресс-служба Белого дома.

"Выборы в Венесуэле были фикцией - они не были ни свободными, ни честными. Нелегитимные результаты этого обманного процесса - это очередной подрыв благородной демократической традиции Венесуэлы", - утверждал Пенс. По его словам, "США не будут сидеть, сложа руки, пока Венесуэла разрушается, а ее храброе население бедствует. Америка выступает против диктаторства и за народ Венесуэлы", - утверждал вице-президент.

Соединенные Штаты намерены ввести комплекс дипломатических и экономических мер против Венесуэлы ради восстановления в этой стране демократии. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, распространенном в связи с состоявшимися президентскими выборами в Венесуэле.

"Соединенные Штаты выступают вместе с демократическими государствами ради поддержки венесуэльского народа и незамедлительно примут дипломатические и экономические меры ради поддержки и восстановления их демократии", - отметил шеф американской дипломатии.

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