Канада, Аргентина и ряд других страх обдумывают возможные санкции против Венесуэлы
22:45 21.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Австралии, Аргентины, Канады, США, Мексики и Чили обдумывают возможность санкций в отношении Каракаса из-за прошедших в Венесуэле президентских выборов. Об этом говорится в их совместном заявлении, которое зачитал в понедельник глава МИД Аргентины Хорхе Фори после встречи глав и представителей МИД G20 в Буэнос-Айресе.
"Правительства стран, присоединившихся к этому заявлению, в настоящее время обдумывают возможные политические, финансовые санкционные меры в отношении авторитарного режима [Николаса] Мадуро", - говорится в документе.
В заявлении также говорится, что страны "не признают итоги выборов", так как считают их нелегитимными.
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