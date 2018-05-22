Диверсанты подорвали мост в ЛНР, в Донецке из-за обстрелов ВСУ вновь обесточена фильтровальная станция
07:24 22.05.2018
Министерство государственной безопасности совместно с Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики проводит комплекс оперативных мероприятий по розыску членов диверсионно-террористической группы, осуществивших сегодня ночью подрыв моста на 50-м километре автодороги Красный Луч – Луганск. По предварительным данным, подрыв железобетонных опор моста был произведен путем закладки заряда на высоте около 6 метров. Его вес составлял около 18 кг. Найдены осколки металла от взрывного устройства. Его тип и место закладки свидетельствует, что диверсия осуществлена группой, имеющей профессиональную подготовку. В результате подрыва временно нарушено автомобильное сообщение Луганск – Красный Луч и железнодорожное сообщение между станциями Штеровка и Петровеньки. По сообщению оперативного дежурного Министерства угля и энергетики ДНР, в воскресенье, 20 мая, аварийные бригады РП «Региональная энергопоставляющая компания» завершили ремонтные работы на подстанции 110 кВ «ДФС», которая и питает фильтровальную станцию. В 15:05, после восстановления перебитых проводов, ПС включили. Однако через пять часов, в 20:00 по местному времени, огнем киевских силовиков получила повреждения высоковольтная линия 110 кВ, питающая ПС «ДФС», станция вновь осталась без напряжения. «Оценить масштабы разрушений пока невозможно, в районе продолжаются обстрелы со стороны ВСУ. Для проведения обследования ВЛ сотрудники РП «РЭК» ожидают представителей ОБСЕ и Минобороны ДНР», — подчеркнули в пресс-службе Минугля. «Донбасс сегодня»
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