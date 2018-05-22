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CNBC сообщили о неудачных испытаниях ракет с ядерной установкой в РФ

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09:00 22.05.2018 Источник: Газета.Ru

По словам источников, которые ознакомились с докладом разведки США, Россия провела четыре испытания крылатой ракеты с ядерной силовой установкой с ноября 2017 года по февраль 2018 года, передает CNBC. По их данным, все они закончились неудачно.

В частности, источники отметили, что наиболее продолжительный полет российской ракеты с ядерной силовой установкой длился более двух минут, за которые она пролетела более 35 километров, после чего потерял управляемость и разбила. Они также сообщили, что самое короткое испытания заняло четыре секунды, а ракета во время этих испытаний пролетела восемь километров.

Вместе с этим, они подчеркнули, что сверхзвуковая российская ракета, способная нести ядерный боезаряд успешно прошла два теста из трех. Ее четвертое испытание запланировано на лето 2018 года. Газета.Ru

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