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Клинцевич назвал ложью сообщения о провале испытаний российской крылатой ракеты

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13:20 22.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказал мнение, что сообщения американских СМИ о провале испытаний российской крылатой ракеты с ядерной установкой является ложью, потому что «вооружения давно готовы к использованию». Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы»

«Американские СМИ врут. А то, что в каждом испытании есть какие-то проблемы, так эти проблемы 8 лет назад были, а сейчас-то все работает как часы. Важно, что сказал президент (В.Путин – ЭМ) — эта серия (ядерная энергетическая установка — ЭМ) готова, сделана, и в ближайшее время будет стоять на вооружении — это самое главное», — сказал Ф.Клинцевич. 

Сенатор отметил, что американцы заводят мировое сообщество в заблуждение, поскольку у США нет на данный момент средств, чтобы перехватить эти ракеты.
По утверждению американского телеканала CNBS, в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года Россия провела четыре испытания своей крылатой ракеты с ядерной установкой, и все тесты закончились неудачно.

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