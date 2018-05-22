Клинцевич назвал ложью сообщения о провале испытаний российской крылатой ракеты

13:20 Источник: Эхо Москвы

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасностивысказал мнение, что сообщения американских СМИ о провале испытаний российской крылатой ракеты с ядерной установкой является ложью, потому что «вооружения давно готовы к использованию». Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы»

«Американские СМИ врут. А то, что в каждом испытании есть какие-то проблемы, так эти проблемы 8 лет назад были, а сейчас-то все работает как часы. Важно, что сказал президент (В.Путин – ЭМ) — эта серия (ядерная энергетическая установка — ЭМ) готова, сделана, и в ближайшее время будет стоять на вооружении — это самое главное», — сказал Ф.Клинцевич.

Сенатор отметил, что американцы заводят мировое сообщество в заблуждение, поскольку у США нет на данный момент средств, чтобы перехватить эти ракеты.

По утверждению американского телеканала CNBS, в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года Россия провела четыре испытания своей крылатой ракеты с ядерной установкой, и все тесты закончились неудачно.