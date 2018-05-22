Президент подписал указ о создании НКО "Россия — страна возможностей"
15:32 22.05.2018 Источник: RNS
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании автономной некоммерческой организации (НКО) «Россия — страна возможностей». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«В целях создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан постановляю: 1. Считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации ‘’Россия — страна возможностей’’», — говорится в тексте указа.
Согласно документу, учредителем НКО от имени РФ будет Управление делами президента России. RNS
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