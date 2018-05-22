0
0
96
Новости

Президент подписал указ о создании НКО "Россия — страна возможностей"

Добавить в избранное

15:32 22.05.2018 Источник: RNS

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании автономной некоммерческой организации (НКО) «Россия — страна возможностей». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан постановляю: 1. Считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации ‘’Россия — страна возможностей’’», — говорится в тексте указа.

Согласно документу, учредителем НКО от имени РФ будет Управление делами президента России. RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:12 22.05.2018
На Украине за год сало подорожало на 71%
0
31
16:00 22.05.2018
Иран отверг требования Госдепа США и пригрозил "мощным кулаком" его руководителю
0
48
15:12 22.05.2018
"Коза ностра" организовала праздник, чтобы помочь семьям заключенных мафиози
0
116
15:00 22.05.2018
Песков не стал комментировать сообщения о назначении Шувалова главой ВЭБа
0
138
14:32 22.05.2018
Путин проведет ряд закрытых встреч и будет готовиться к выступлению на ПМЭФ - Песков
0
188
14:12 22.05.2018
Госдума проголосовала за назначение Алексея Кудрина главой Счетной палаты РФ
0
194
14:00 22.05.2018
В ЗакСе Свердловской обл могут вернуться к обсуждению вопроса об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга
0
205
13:32 22.05.2018
В РФ разработают нормативы по содержанию сероводорода в воздухе
0
216
13:20 22.05.2018
Клинцевич назвал ложью сообщения о провале испытаний российской крылатой ракеты
0
332
13:05 22.05.2018
РЖД предлагает вносить дебоширов в "черный" список на год
0
223

Возврат к списку