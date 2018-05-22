В Европе заявили, что стандарты выборов в Венесуэле не заслуживают доверия
22:05 22.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз заявил во вторник, что состоявшиеся в Венесуэле 20 мая выборы президента не отвечали международным стандартам заслуживающего доверия избирательного процесса. Об этом сообщило агентство Рейтер.
"Президентские и региональные выборы проходили в отсутствие национального согласия относительно избирательного календаря и без соблюдения минимальных международных стандартов заслуживающего доверия процесса", - приводит агентство заявление ЕС.
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