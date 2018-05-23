Украина официально вышла из ряда договоров с СНГ
07:24 23.05.2018 Источник: Lenta.ru
Опубликован указ о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров в рамках СНГ. Соответствующий документ размещен на сайте президента Украины Петра Порошенко. «В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств". Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования», — говорится в приказе за подписью Порошенко. Документ был подписан 19 мая.
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