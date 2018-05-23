Россия угрожает ввести пошлины на товары из США на $538 млн

08:12 Источник: РОСБАЛТ

Россия уведомила Совет Всемирной торговой организации о готовности принять эквивалентные меры против США в ответ на введение пошлин на импорт алюминия и стали. Об этом говорится в говорится в уведомлении России, опубликованном на сайте ВТО, пишет РБК

Согласно уведомлению, российская сторона намерена инициировать специальные защитные меры и может повысить пошлины на американские товары на $537,6 млн. Именно такую сумму США получат с пошлин на российские сталь и алюминий, подсчитали в российской миссии в ВТО.

Весь экспорт российских товаров из стали и алюминия в США оценивается в $3,158 млрд. Введение 25% тарифов на импорт стали и 10% пошлин на импорт алюминия со стороны США приведут к сокращению российского экспорта именно на $537,6 млн, говорится в документе.