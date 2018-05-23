Ямальские имамы пройдут курсы повышения квалификации
10:05 23.05.2018
Все имамы Ямала пройдут в этом году курсы повышения квалификации. Об этом, передает корреспондент Znak.com, на совещании по реализации стратегии национальной политики, которое прошло накануне в Ханты-Мансийске, заявила вице-губернатор Ирина Соколова.
«Понимая, как важен уровень компетенции специалистов на местах, мы продолжаем системную работу по повышению квалификации специалистов, ответственных за реализацию государственной национальной политики. В 2016 году при поддержке правительства округа региональное духовное управление мусульман организовало курсы повышения квалификации 19 имамов. В этом году, осенью, на базе соборной мечети Ноябрьска планируем продолжить практику повышения уровня религиозной компетенции для всех имамов округа», — заявила она.
Напомним, с начала военной операции в Ираке и в Сирии, целью которой до сих пор является ликвидация ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ), ямальские города все чаще стали попадать в сводки силовиков как территории, выходцы из которых причастны к вербовке граждан, подготовке терактов и попытках их совершения на территории России.
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