Росстат сообщил, что реальные доходы россиян выросли на 5,7% - СМИ

11:00 Источник: Газета.Ru

Реальные доходы россиян выросли в апреле текущего года до 5,7%. Об этом сообщается в материалах Росстата. В свою очередь рост реальных зарплат замедлился до 7,8%. «Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в апреле 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,7%, в январе-апреле 2018 года — на 3,8%», — заявили в ведомстве.

Среднемесячная начисленная заработная плата за указанный период составила 43,55 тыс. руб. Ранее сообщалось, что у россиян в марте текущего года стало больше «свободных денег».



Как стало известно, общий объем «свободных денег» у россиян достиг 20,2 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель увеличился на 7,4%. Газета.Ru