Росстат сообщил, что реальные доходы россиян выросли на 5,7% - СМИ
11:00 23.05.2018 Источник: Газета.Ru
Реальные доходы россиян выросли в апреле текущего года до 5,7%. Об этом сообщается в материалах Росстата. В свою очередь рост реальных зарплат замедлился до 7,8%. «Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в апреле 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,7%, в январе-апреле 2018 года — на 3,8%», — заявили в ведомстве.
Среднемесячная начисленная заработная плата за указанный период составила 43,55 тыс. руб. Ранее сообщалось, что у россиян в марте текущего года стало больше «свободных денег».
Как стало известно, общий объем «свободных денег» у россиян достиг 20,2 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель увеличился на 7,4%. Газета.Ru
Новости
- 12:32 23.05.2018
- Боевики рохинджа убили в Мьянме десятки индуистов - Amnesty International
- 12:20 23.05.2018
- Госдуме предложили заменить уголовную ответственность за соблюдение санкций на административную
- 12:05 23.05.2018
- У покупателей новых машин с 1 июля могут возникнуть проблемы с покупкой полисов ОСАГО
- 12:00 23.05.2018
- Израиль сообщил о первом боевом применении истребителя F-35
- 11:32 23.05.2018
- ЕГЭ не одобряют 64% жителей России
- 11:20 23.05.2018
- Дутерте признал неспособность Филиппин победить Китай
- 11:05 23.05.2018
- Умерла жаловавшаяся Путину на медицину девушка из Апатитов
- 10:32 23.05.2018
- Трамп заявил, что он "не удовлетворен" торговыми переговорами с КНР
- 10:20 23.05.2018
- Лидеру "Христианского государства" предъявили обвинение в экстремизме
- 10:05 23.05.2018
- Ямальские имамы пройдут курсы повышения квалификации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать