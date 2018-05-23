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Новости

Госдуму призвали ввести ответственность за сексуальные домогательства депутатов

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13:00 23.05.2018 Источник: Эхо Москвы

«Трансперенси Интернешнл», ВШЭ и три организации по защите прав женщин призвали Госдуму ввести ответственность за сексуальные домогательства депутатов. Соответствующее обращение направлено главе думского комитета по регламенту Ольге Савастьяновой. Госдума до сих пор не приняла Кодекс депутатской этики, хотя соответствующие рекомендации содержатся в Конвенции ООН против коррупции, которую Россия ратифицировала в 2006 году, говорится в обращении. Его авторы считают, Кодекс должен содержать положение о недопустимости любых действий или посягательств сексуального характера в отношении граждан, с которыми депутат общается на службе. Эхо Москвы

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