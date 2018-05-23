Госдуму призвали ввести ответственность за сексуальные домогательства депутатов
13:00 23.05.2018 Источник: Эхо Москвы
«Трансперенси Интернешнл», ВШЭ и три организации по защите прав женщин призвали Госдуму ввести ответственность за сексуальные домогательства депутатов. Соответствующее обращение направлено главе думского комитета по регламенту Ольге Савастьяновой. Госдума до сих пор не приняла Кодекс депутатской этики, хотя соответствующие рекомендации содержатся в Конвенции ООН против коррупции, которую Россия ратифицировала в 2006 году, говорится в обращении. Его авторы считают, Кодекс должен содержать положение о недопустимости любых действий или посягательств сексуального характера в отношении граждан, с которыми депутат общается на службе. Эхо Москвы
Новости
- 14:00 23.05.2018
- Госдума приняла законопроект об ужесточении дисциплинарной ответственности судей
- 13:37 23.05.2018
- "Алмаз – Антей" примет участие в ПМЭФ-2018
- 13:32 23.05.2018
- Трамп заявил, что даже шпион в его штабе не обнаружил сговора с Россией
- 13:20 23.05.2018
- ЗРК С-500 назвали "бесценным активом" для России
- 13:05 23.05.2018
- США предложили ЕС сократить экспорт стали и алюминия на 10% - WSJ
- 12:32 23.05.2018
- Боевики рохинджа убили в Мьянме десятки индуистов - Amnesty International
- 12:20 23.05.2018
- Госдуме предложили заменить уголовную ответственность за соблюдение санкций на административную
- 12:05 23.05.2018
- У покупателей новых машин с 1 июля могут возникнуть проблемы с покупкой полисов ОСАГО
- 12:00 23.05.2018
- Израиль сообщил о первом боевом применении истребителя F-35
- 11:32 23.05.2018
- ЕГЭ не одобряют 64% жителей России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать