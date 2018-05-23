Париж считает нелегитимными санкции США против европейских компаний, торгующих с Ираном
14:12 23.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция считает нелегитимными американские санкции против европейских компаний, присутствующих в Иране. Об этом заявил в среду глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции "Франс интер" в преддверии визита президента Франции Эмманюэля Макрона в РФ 24 мая.
"Мы полностью против этих решений. Речь идет об экстерриториальных мерах", - сказал Ле Дриан. Министр подчеркнул, что "Франция остается участником ядерного соглашения с Ираном и будет его соблюдать".
"Мы должны защитить компании, которые торгуют с Ираном, защитить их инвестиции. Санкции против этих компаний не являются легитимными", - подчеркнул глава МИД Франции.
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