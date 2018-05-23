Париж считает нелегитимными санкции США против европейских компаний, торгующих с Ираном

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция считает нелегитимными американские санкции против европейских компаний, присутствующих в Иране. Об этом заявил в среду глава французского МИДв эфире радиостанции "Франс интер" в преддверии визита президента Франциив РФ 24 мая."Мы полностью против этих решений. Речь идет об экстерриториальных мерах", - сказал Ле Дриан. Министр подчеркнул, что "Франция остается участником ядерного соглашения с Ираном и будет его соблюдать"."Мы должны защитить компании, которые торгуют с Ираном, защитить их инвестиции. Санкции против этих компаний не являются легитимными", - подчеркнул глава МИД Франции.