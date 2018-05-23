За четыре года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ - Захарова
15:12 23.05.2018 Источник: Российская газета
Пострадавшими от выхода Украины из СНГ станут простые украинцы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что "за 4 с небольшим года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ", и к настоящему времени общая сумма невыплаченных средств превышает 300 миллионов рублей. "Поэтому говорить об "участии Киева в работе уставных органов СНГ", которое президент Украины намерен прекратить, уже давно не приходится", - подытожила Захарова.
Ранее украинский президент Петр Порошенко сообщил о подписании указа об отзыве украинских представителей из уставных органов СНГ и запустил процедуру выхода страны из организации. "РГ"
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