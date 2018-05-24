Украинские морпехи устроили протест против введения беретов нового образца
07:05 24.05.2018
Бойцы первого феодосийского отдельного батальона морской пехоты Украины выступили против смены цвета беретов, о которой заявил Петр Порошенко.
Как сообщает InfoResist, в рамках торжеств в день морской пехоты в Николаеве Порошенко вручил морпехам береты нового образца. Часть военнослужащих пришла на торжества в своих украинских черных беретах. В своеобразной акции протеста приняли участие около 100 человек.
Объясняя свой поступок, один из военнослужащих заявил, что «командование не дорожит личным составом». Морпех рассказал изданию, что всех участвующих в демарше вызвали в часть, куда приехало командование. ФАН
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