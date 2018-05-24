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ЕСПЧ за 20 лет присудил около €2 млрд компенсаций по искам против РФ

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08:05 24.05.2018 Источник: Коммерсант.ru

Фонд содействия защите прав и свобод граждан «Общественный вердикт» подсчитал компенсации, присужденные Европейским судом по правам человека по жалобам против России. За 20 лет сумма составила почти €2 млрд. С 2002 года ЕСПЧ признал приемлемыми 136 580 жалоб на Россию. Решения о выплате компенсаций были приняты по 4549 жалобам. Всего за 20 лет объем присужденных заявителям выплат составил €1 950 706 419. Большая часть этой суммы — свыше €1,949 млрд — была назначена начиная с 2007 года, когда ЕСПЧ стал публиковать свои статистические отчеты.

«Львиная доля — это компенсации по делу ЮКОСа»,— пояснила “Ъ” координатор «Общественного вердикта» Асмик Новикова. Напомним, в 2014 году ЕСПЧ присудил бывшим акционерам ЮКОСа сумму €1,866 млрд, признав нарушенным право на справедливое судебное разбирательство и на защиту собственности. Коммерсантъ

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