Бренд Apple в восьмой раз подряд стал самым дорогим в мире - Forbes
12:05 24.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Бренд Apple в восьмой раз подряд стал самым дорогим в мире по версии журнала Forbes. За год стоимость бренда выросла на 8% и теперь оценивается более чем в 180 миллиардов долларов. На втором месте – Google, далее идут Microsoft, Facebook, Amazon, Сoca-Cola, Samsung и Disney. Эхо Москвы
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