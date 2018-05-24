Глава Южной Кореи созвал экстренное совещание в связи с отказом Трампа встречаться с Ыном
18:45 24.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин созвал в четверг экстренное совещание со своими советниками по безопасности в связи с внезапным отказом президента США Дональда Трампа от запланированного на 12 июня саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает агентство Ренхап, не приводя пока никаких дополнительных подробностей.
Ранее в четверг пресс-служба Белого дома обнародовала послание Трампа Ким Чен Ыну, в котором президент США уведомил лидера КНДР о том, что принял решение отказаться от участия в планировавшейся на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре.
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