Глава Южной Кореи созвал экстренное совещание в связи с отказом Трампа встречаться с Ыном

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин созвал в четверг экстренное совещание со своими советниками по безопасности в связи с внезапным отказом президента США Дональда Трампа от запланированного на 12 июня саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает агентство Ренхап, не приводя пока никаких дополнительных подробностей.

Ранее в четверг пресс-служба Белого дома обнародовала послание Трампа Ким Чен Ыну, в котором президент США уведомил лидера КНДР о том, что принял решение отказаться от участия в планировавшейся на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре.