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Макрон: Ближайшие месяцы станут в Донбассе решающими...

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22:15 24.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мирное урегулирование конфликта на востоке Украины зависит от событий ближайших месяцев, которые станут решающими. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Константиновском дворце на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мирное урегулирования кризиса в Донбассе - это ключевой элемент на пути к возвращению к умиротворенным отношениям между Европой и Россией, и мы все в этом заинтересованы. Я сказал президенту Путину, что предстоящие месяцы станут решающими, если мы хотим положить конец этому конфликту", - заявил Макрон, говоря о ситуации на Украине.

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