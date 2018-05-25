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Подготовка к проведению ЧМ-2018 завершена на 98%

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16:12 25.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в России завершена на 98%. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума председатель оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович

«Подготовка завершена на 98%. Что-то готово на 100%, что-то на 95%. Завершается благоустройство городов, их территорий. Это было невозможно сделать зимой из-за погодных условий», — рассказал он. 

Кроме того, по словам А.Дворковича, завершаются работы на стадионах. «Прежде всего, речь идет об IT-инфраструктуре. Проверяется работа Wi-Fi, связи, системы безопасности и координация между всеми этими системами. Устанавливается видеонаблюдение и временные сооружения — центры волонтеров и все необходимое для СМИ», — уточнил он. 

При этом А.Дворкович подчеркнул, что все арены, на которых будут проходить матчи мундиаля, «сданы и работают» – «везде состоялись тестовые матчи». «Все прошло хорошо, собрали замечания, недостатки устраняются. Остались мелкие доработки. У нас четкий график. Эти дни посвящены полной адаптации этих арен требованиям ФИФА», — отметил он. 

А.Дворкович также сообщил, что сегодня был закрыт доступ в основные зоны проведения ЧМ-2018, то есть «все объекты стали режимными».

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