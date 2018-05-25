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Заявление КНДР о встрече вне саммита в Сингапуре Трамп счел хорошей новостью

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17:00 25.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Трамп назвал хорошей новостью заявление КНДР о встрече вне саммита в Сингапуре. «Вскоре мы увидим, что сотрудничество приведёт к долгосрочному и прочному процветанию и миру», — написал президент США в Twitter.

Напомним, Дональд Трамп накануне сообщил в письме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным проведение саммита 12 июня в Сингапуре из-за враждебных заявлений КНДР. Американский президент заявил об отмене саммита, но подчеркнул, что готов встретиться с Ким Чен Ыном при других обстоятельствах.

После этого замглавы северокорейского МИДа Ким Ке Гван сообщил, что КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США. Говорит Москва

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