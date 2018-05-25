Харви Вайнштейна отпустили под залог в $1 млн
19:20 25.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Суд в Нью-Йорке отпустил под залог размером миллион долларов голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает «Ассошиэйтед Пресс». Продюсера обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Эхо Москвы
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