Россия предоставила Турции скидку на наз
18:31 26.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция и Россия достигли соглашения о предоставлении Москвой скидки на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах, передало Анатолийское агентство со ссылкой на президента Турции Тайипа Эрдогана.
"Турция обратилась в 2015 году к России с требованием предоставить скидку в цене на природный газ. Российская сторона отказалась удовлетворить это требование, тогда Анкара обратилась в международный арбитраж. По итогам долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25% на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Разница в оплате за эти два года, а именно $1 млрд, будет возвращена республике", - приводит агентство слова турецкого лидера.
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