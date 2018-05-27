Объявлена дата "Прямой линии" с Владимиром Путиным

09:59 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин проведет "Прямую линию" 7 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

Для Путина это будет первая "Прямая линия" во время нового шестилетнего срока на главном государственном посту и 16-я с 2001 года. Путин 11 раз отвечал на вопросы жителей страны в качестве президента и четыре - в качестве премьер- министра.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее прогнозировал, что формат "Прямой линии" в этом году будет несколько отличен от прошлых лет. "В этом году "Прямая линия" предусматривает различные новации. Суть этого уникального в мировой практике с содержательной и технологической точки зрения мероприятия останется той же, но она будет чуть-чуть обогащена с точки зрения географии, объема общения в соответствии с теми технологическими достижениями, которые имеются в нашем распоряжении", - пообещал журналистам представитель Кремля.