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ДНР: Украина перебросила танки под Горловку

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14:33 27.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская армия перебросила танки и самоходные артиллерийские установки (САУ) к линии соприкосновения в город Дзержинск на горловском направлении. Об этом в воскресенье сообщил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"По данным нашей разведки, в зоне ответственности первого механизированного батальона 24-й бригады присутствуют восемь танков и четыре единицы САУ, которые могут быть применены по территории республики. Эти средства находятся в жилых кварталах Дзержинска, а также рассредоточены вблизи города", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

В связи с этим он призвал представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ активизировать воздушное наблюдение, а также усилить мониторинг местности с помощью патрулей "с целью добиться отвода запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений в тыловые районы".

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