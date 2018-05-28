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Новости

Канцлер Австрии: США становятся все более и более ненадежными

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09:05 28.05.2018 Источник: Газета.Ru

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что американская сторона становится все более ненадежной, при этом европейским странам нужно сохранять единство. Об этом он сказал в интервью The Financial Times.

По словам Курца, решение Соединенного Королевства выйти из состава Евросоюза «ужасно», а его основной причиной является миграционной проблема. «США становятся все более и более ненадежными для нас. Самое важное — Европа должна оставаться единой», — подчеркнул Курц.

Ранее Курц заявил, что для борьбы с потоком нелегальных мигрантов в Евросоюз, необходимо пресекать работу перевозчиков беженцев еще в Африке. Газета.Ru

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