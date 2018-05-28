Возможность перестановок в губернаторском корпусе прокомментировали в Кремле
13:05 28.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Кремле прокомментировали возможность перестановок в губернаторском корпусе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник Владимир Путин будет работать в Москве и займётся региональной проблематикой.
На вопрос радиостанции «Говорит Москва» о формате работы Песков заявил, что не хотел бы анонсировать подробности.
«В ближайшее время президент будет заниматься региональной проблематикой. Как – я бы не хотел анонсировать. Следите за нашими сообщениями».
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что Путин встретится с главами четырёх регионов, которые якобы получат поддержку Кремля при выдвижении на новый срок.
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