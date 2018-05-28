Глава СКР посетовал, что не может закрыть Instagram
13:20 28.05.2018 Источник: РБК
Выступая на съезде уполномоченных по правам детей, Александр Бастрыкин рассказал о том, что против России ведется информационная война и нужно смотреть на зарубежный опыт. «В Турции вместо Yandex, Google есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», — заявил глава СК, передает корреспондент РБК.
Позже Следственный комитет на своем сайте разместил материал о выступлении Бастрыкина. В нем, в частности, говорилось: «Он (глава СК) подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера «Телеграм», который был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году».
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