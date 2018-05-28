0
0
142
Новости

Глава СКР посетовал, что не может закрыть Instagram

Добавить в избранное

13:20 28.05.2018 Источник: РБК

Выступая на съезде уполномоченных по правам детей, Александр Бастрыкин рассказал о том, что против России ведется информационная война и нужно смотреть на зарубежный опыт. «В Турции вместо Yandex, Google​​​ есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», — заявил глава СК, передает корреспондент РБК.

Позже Следственный комитет на своем сайте разместил материал о выступлении Бастрыкина. В нем, в частности, говорилось: «Он (глава СК) подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера «Телеграм», который был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:32 28.05.2018
Намерение Польши разместить военную базу США прокомментировали в Госдуме
0
8
14:12 28.05.2018
В Рособрнадзоре предложили ввести "месяц тишины" на период сдачи ЕГЭ
0
74
14:00 28.05.2018
Юнус-Бека Евкурова отлучили от мусульманской общины
0
95
13:32 28.05.2018
Путин принял отставку губернатора Магаданской области
0
117
13:05 28.05.2018
Возможность перестановок в губернаторском корпусе прокомментировали в Кремле
0
183
13:01 28.05.2018
Наказание за исполнение санкций не должно быть ограничителем для инвестклимата - Песков
0
161
12:32 28.05.2018
Крым превратился в неприступную крепость - Focus
0
225
12:20 28.05.2018
Глава Якутии подал в отставку
0
198
12:05 28.05.2018
Уличным музыкантам в Лондоне теперь можно пожертвовать бесконтактной картой
0
203
12:00 28.05.2018
Совет ЕС призвал Венесуэлу провести новые выборы президента - заявление
0
210

Возврат к списку