Глава СКР посетовал, что не может закрыть Instagram

13:20 Источник: РБК

Выступая на съезде уполномоченных по правам детей,рассказал о том, что против России ведется информационная война и нужно смотреть на зарубежный опыт. «В Турции вместо Yandex, Google​​​ есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», — заявил глава СК, передает корреспондент РБК

Позже Следственный комитет на своем сайте разместил материал о выступлении Бастрыкина. В нем, в частности, говорилось: «Он (глава СК) подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера «Телеграм», который был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году».

