СМИ: Новый глава МЧС России начал отменять приказы своего предшественника
08:12 29.05.2018
Новый глава МЧС России Евгений Зиничев начал отменять приказы бывшего главы министерства Владимира Пучкова. Об изменениях сотрудникам министерства было объявлено во время одного из селекторных совещаний. Как заявляют СМИ, главная задача нового руководства — приведение МЧС в нормативный вид. «Реформы Пучкова привели пожарную охрану к критическому положению. Служба фактически оказалась разваленной», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник в центральном аппарате министерства. Сейчас спасателям не хватает сотрудников в регионах, говорится, что по стране нехватка кадров выросла до 60 тыс. человек. Коме того, имеются проблемы с материальным обеспечением. «Трагедия в „Зимней вишне“ стала жирной точкой реформ, которые проводил господин Пучков последние шесть лет», — отметил источник. ИА EADaily
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