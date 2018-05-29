В Британии "заблудился" пассажирский поезд
11:05 29.05.2018 Источник: Известия
В Великобритании пассажирский поезд «потерялся» на целый час после того, как машинист случайно не туда свернул. Как сообщает The Mirror, инцидент произошел в графстве Йоркшир. Поезд следовал рейсом Ньюкасл–Рединг.
Сотни пассажиров из-за ошибки машиниста оказались не в том городе, в который направлялись изначально. При этом многие выразили изумление в соцсетях, не веря, что поезд может потеряться. «Я действительно не знал, что поезда могут потеряться!» –– написал один из пассажиров в Twitter. Другая пассажирка, в свою очередь, отметила, что хоть и направлялась в Йорк, оказалась в городе Понтефракт. «В настоящее время на потерянном поезде где-то рядом с Понтефрактом», –– написала женщина.
В службе железных дорог CrossCountry Trains рассказали, что спустя час обнаружили ошибку, произошедшую в районе Донкастера, и вернули поезд на нужное направление. На одной из станций пассажиров пересадили на другой поезд, который и доставил их до нужных пунктов.
«В настоящее время расследуется причина этого инцидента», –– добавили в компании. Известия
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