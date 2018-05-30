Демонтаж ядерного комплекса КНДР может занять 15 лет - эксперт
23:15 29.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Процесс демонтажа ядерного комплекса КНДР может занять до 15 лет. Такое мнение высказал во вторник на страницах газеты "Нью-Йорк таймс" бывший директор ядерной лаборатории в Лос-Аламосе (штат Нью- Мексико) Зигфрид Хекер, который ранее неоднократно посещал КНДР и бывал на ее атомных объектах. По его мнению, США на переговорах с КНДР могут рассчитывать лишь на то, чтобы добиться поэтапных шагов, касающихся демонтажа наиболее важных элементов ядерной программы Пхеньяна.
"Мы говорим о десятках объектов, сотнях зданий и о тысячах людей", - заявил Хеклер в интервью, добавив при этом, что для демонтажа ядерного комплекса КНДР "необходимо установление других отношений с Северной Кореей, при которых ее безопасность основывалась бы не на ядерном оружии, а на чем-то ином". Он отметил, что в подготовленном им докладе с перечислением необходимых мер в области разоружения остается много вопросов, на которые нет ответа, в частности вопрос о том, как разграничить военную и гражданскую ядерные программы и каким образом корейские инженеры, занятые в программе создания баллистических ракет, могли бы использовать свои здания в мирной космической программе.
"Они не собираются ликвидировать все подряд и есть такие элементы программ, которые не создают проблем, - отметил он. - Можно пойти на определенный риск". По его оценкам, процесс денуклеаризации может занять до 15 лет, учитывая все те сложности, с которыми столкнутся США и КНДР в случае, если будут добиваться заключения соглашения. В частности, отметил он, наиболее безопасным способом демонтажа ядерных боеголовок КНДР было бы привлечение к этому процессу тех самых инженеров, которые создавали это оружие.
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