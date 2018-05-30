Контактная группа по Украине обсудит наступление украинских сил в районе Горловки

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередная встреча Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины состоится в среду в Минске. По признанию первого заместителя руководителя СММ ОБСЕ, последняя неделя в Донбассе была самой худшей с начала текущего года, когда наблюдателями миссии было зафиксировано 7,7 тысячи случаев нарушений перемирия.

Особенно острая ситуация сложилась в районе Горловки, которая была атакована вооруженными силами Украины. "Горловка - это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка", - заявил по этому поводу источник в украинском штабе "операции объединенных сил в Донбассе", которого 22 мая процитировало издание "Страна".

В МИД РФ активизацию украинских силовиков связали с состоявшимся 14 мая визитом спецпредставителя госдепартамента СШАв Донбасс. По словам официального представителя ведомства, Волкер, подыгрывая милитаристскому настрою Киева и открыто лоббируя идею поставок туда летальных вооружений, "не только подливает масла в огонь, но и ассоциирует себя с одной из сторон конфликта". "Видимо, не случайно после отъезда американского гостя вооруженные силы Украины активизировали военные провокации в районе Донецкой фильтровальной станции, под Горловкой и ряде других населенных пунктов, - сказала она. - Поддержка Волкером действий Киева воспринимается украинскими властями как очевидная индульгенция на военные авантюры".

Сам Волкер подтвердил продвижение украинских военных в серой зоне - в районе населенных пунктов Попасная в Луганской области, Горловки и Дебальцево в Донецкой области. Но при этом он полностью оправдал эти действия, утверждая, что Киев "действует в рамках минских договоренностей, так как территории, на которых отмечается продвижение Вооруженных сил Украины, по Минским соглашениям относятся к территориям, подконтрольным Киеву".

"Мы, конечно же, поддерживаем народ Донбасса. Они (жители региона) находятся в ужаснейшем, тяжелейшем положении за линией соприкосновения", - сказал спецпредставитель госдепартамента, но отказался поехать на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса и познакомиться с положением населения провозглашенных республик, находящегося под ежедневными обстрелами украинской армии.

В провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) уже заявили, что поднимут вопрос обострения обстановки на горловском направлении на ближайшей встрече в Минске.

В районе ДФС

Другая горячая точка последнего времени - Донецкая фильтровальная станция (ДФС) - стала на прошлой неделе темой специально созванной видеоконференции минской подгруппы по безопасности. Еще в апреле представители провозглашенных республик Донбасса предложили сделать район ДФС очередной зоной разведения сил. Эту идею поддержали в ОБСЕ. 18 мая заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг особо подчеркнул, что обстановка в районе ДФС может стабилизироваться лишь при разведении сил и средств на данном участке.

Однако на состоявшейся 23 мая видеоконференции Киев отверг данную инициативу. "К сожалению, украинская делегация фактически саботировала обсуждение предложенных координатором ОБСЕ конкретных мер по деэскалации, ограничившись скандированием политических лозунгов и выдвижением оторванных от реальности претензий, основанных на извращенных трактовках Минских договоренностей", - констатировали в МИД РФ.

"Ни важность обеспечения водой мирного населения, ни угрозы экологической катастрофы в случае попадания снарядов в хлорохранилище не склонили украинскую сторону к конструктивному диалогу, - сообщил в свою очередь глава делегации ДНР на минских переговорах. - Украинская сторона отвергает идею разведения сил вокруг станции".

Между тем, по данным ОБСЕ, ДФС с начала года восемь раз подвергалась нападениям. "Район Авдеевки в Донецкой области, в котором проживают более 16 тысяч человек, уже практически исчерпал свои резервы воды", - отметил на прошлой неделе официальный представитель генерального секретаря ООН

В ДНР уверены, что украинская сторона уклоняется от создания в районе ДФС зоны безопасности, потому что ставит задачу взять под контроль стратегически важный объект жизнеобеспечения для использования в качестве очередного инструмента блокады Донбасса. Как сообщил Пушилин, в настоящее время стороны могут видеть друг друга невооруженным глазом. "С января 2017 года Вооруженные силы Украины постепенно приблизили свои позиции с расстояния в полтора километра от станции до 70-150 метров", - констатировал он.

Представители республик крайне обеспокоены и ухудшением обстановки в селах Петровское и Золотое - единственных районах, где с осени 2016 года существовали зоны безопасности. Как подчеркнул на последней минской встрече представитель РФ Борис Грызлов, "украинская сторона фактически отказалась от своих обязательств по разведению сил и средств, ввела войска на участки разведения в районах населенных пунктов Золотое и Петровское, оборудовала укрепления и разместила вооружения, что отмечается в отчетах СММ ОБСЕ".

Вокруг "формулы Штайнмайера"

В Москве обеспокоены сообщениями о продолжающейся деградации обстановки в зоне конфликта на юго-востоке Украины. При этом, как отметил президент РФ, в России убеждены, что "сегодняшние власти в Киеве не стремятся к урегулированию, там разворачивается уже внутриполитическая новая ситуация, связанная с подготовкой к выборам парламента и президента".

Вместе с тем руководство РФ готово к дальнейшим усилиям по урегулированию конфликта на Украине, в том числе в нормандском формате. "Россия готова его (нормандский формат) поддерживать, мы готовы встречаться на всех уровнях, но, разумеется, каждая из этих встреч должна быть хорошо подготовлена и должна чем-то позитивным заканчиваться", - сказал Владимир Путин 24 мая на пресс- конференции по итогам переговоров с президентом Франции

О начале подготовки саммита "четверки" уже поторопился заявить президент Украины, по словам которого, такая договоренность была достигнута им с канцлером Германиии французским лидером10 мая в немецком Ахене. "Поэтому по моему поручению сотрудник администрации 1 июня поедет в Берлин обсуждать подготовку данной встречи", - объявил Порошенко во вторник.

Однако в Москве считают, что необходимо сначала выполнить все предыдущие решения, принятые в нормандском формате. "Я убежден, что, пока "формула Штайнмайера" не будет положена на бумагу, дальнейшие встречи министров будут выглядеть карикатурой, потому что игнорируются прямые указания президентов", - сказал глава МИД РФво вторник во время визита в Минск.

Предложенная в конце 2015 года тогдашним главой МИД Германииформула урегулирования конфликта в Донбассе предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

"С ней (формулой) согласились и в Контактной группе, и в "нормандской четверке", однако украинские представители категорически отказывались положить эту формулу на бумагу, вопреки работе экспертов", - указал Лавров. В 2016 году, по его словам, на встрече лидеров стран "четверки" Владимир Путин вновь привлек внимание к этому вопросу и лидеры договорились реализовывать этот план, но "опять ничего не сдвинулось с мертвой точки".