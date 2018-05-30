Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Аркадия Бабченко

07:36 Источник: Эхо Москвы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства журналиста. Об этом сообщила официальный представитель ведомства С. Приложить все усилия для того, чтобы убийство было оперативно расследовано, призвал российский МИД.

В СПЧ призвали правозащитников из России и Украины контролировать ход расследования. Об этом «Эху Москвы» сказал председатель Совета по правам человека при президенте

Представитель ОБСЕ по свободе СМИпризвал власти Украины провести немедленное и полное расследование убийства Аркадия Бабченко. Об этом он написал в Твиттере, отметив, что сообщения о случившемся привели его в ужас.