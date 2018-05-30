Браудер задержан в Испании по российскому запросу в Интерпол
11:32 30.05.2018 Источник: Газета.Ru
Основатель фонда Heritage Capital Уильям Браудер написал в своем твиттере, что его задержала полиция Испании по ордеру Интерпола.
«Срочно: только что был арестован испанской полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол. Едем в полицейский участок», — сказал Браудер. Впоследствии он добавил, что правозащитники не говорят в какое отделение его везут.
Уильям Браудер осужден в России за неуплату налогов. В декабре прошлого года суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения.
Прокурор Алексей Поляков сообщил, что Генпрокуратура продолжит добиваться экстрадиции в Россию основателя фонда Hermitage Capital. Газета.Ru
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