Алюминиевая ассоциация представила новые возможности для обновления инфраструктуры Санкт-Петербурга

12:00

Использование высокотехнологичной алюминиевой продукции имеет перспективы расширения в рамках инфраструктурных проектов и решения задач улучшения качества городской среды. Это было отмечено на совещании, организованном Алюминиевой ассоциацией при поддержке Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга с участием предприятий и организаций Северной столицы.

В обсуждении также приняли участие представители профильных комитетов, участвующих в проектах модернизации транспортной, энергетической и жилищной систем города, сообщают в Алюминиевой ассоциации. Отдельное внимание было уделено вопросам роста применения алюминия по таким направлениям, как машиностроение, вагоностроение, инновационная кабельная продукция, гражданская авиация, мостостроение.

Первый в России алюминиевый мост был построен именно в Санкт-Петербурге и исправно служит уже более 50 лет. С учетом возрождения отечественных традиций алюминиевого мостостроения можно ожидать, что в Северной столице этот тренд получит положительное развитие и продолжение.

Другим перспективным направлением также является производство вагонов метро: на сегодняшний день в метро Санкт-Петербурга уже курсирует экспериментальный поезд «Нева» из алюминия. А рост трафика на водных магистралях города предполагает, что алюминий может быть востребован и в обновлении парка легких судов нового поколения.

Василий Столбунов