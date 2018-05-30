Кремль назвал верхом цинизма обвинения Киева о причастности РФ к убийству Бабченко
13:20 30.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль назвал верхом цинизма и "русофобским сотрясанием воздуха" обвинения Киева о причастности РФ к убийству российского журналиста Аркадия Бабченко.
"Это верх цинизма на фоне такого жестокого убийства - так русофобски сотрясать воздух, вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования", - заявил журналистам пресс- секретарь президента Дмитрий Песков.
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