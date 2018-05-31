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Куйвашев предложил отменить прямые выборы мэра Нижнего Тагила

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09:00 31.05.2018 Источник: REGNUM

Прямые выборы мэра Нижнего Тагила Свердловской области будут отменены. Комитет областного Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления рассмотрел соответствующий проект закона и рекомендовал региональному парламенту принять его в трёх чтениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заседание комитета прошло сегодня, 31 мая. Законопроект внёс губернатор Евгений Куйвашев. Эту инициативу члены комитета поддержали единогласно. Теперь слово за Законодательным собранием. 

Как сообщалось ранее, Нижний Тагил — единственный город, где мэра до сих пор избирали на прямых выборах. В 2012 и 2017 годах здесь уверенно побеждал Сергей Носов. Но 28 мая он был назначен врио губернатора Магаданской области. Теперь пост главы города вакантен. 

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