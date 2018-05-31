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Новости

Глава МИД РФ встретился с Ким Чен Ыном

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11:05 31.05.2018 Источник: RNS

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает МИД.

Ранее в четверг Сергей Лавров провел переговоры с северокорейским коллегой Ли Ён Хо. Глава МИД России призвал все стороны корейского урегулирования не допустить его срыва. Он также добавил, что Россия приветствует те контакты, которые в последние месяцы интенсивно развиваются между Сеулом и Пхеньяном, а также между США и КНДР.

Сейчас США и КНДР готовятся к проведению встречи между лидерами государств Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре. Она может пройти 12 июня. RNS

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