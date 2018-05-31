Глава МИД РФ встретился с Ким Чен Ыном
11:05 31.05.2018 Источник: RNS
Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает МИД.
Ранее в четверг Сергей Лавров провел переговоры с северокорейским коллегой Ли Ён Хо. Глава МИД России призвал все стороны корейского урегулирования не допустить его срыва. Он также добавил, что Россия приветствует те контакты, которые в последние месяцы интенсивно развиваются между Сеулом и Пхеньяном, а также между США и КНДР.
Сейчас США и КНДР готовятся к проведению встречи между лидерами государств Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре. Она может пройти 12 июня. RNS
Новости
- 12:05 31.05.2018
- Асад заявил, что ему безразлично мнение о нем Трампа
- 12:00 31.05.2018
- Минкультуры отказалось поддержать законопроект, запрещающий продажу спиртного нетрезвым
- 11:32 31.05.2018
- Меркель вновь стала канцлером, чтобы защитить мировой либеральный порядок от Трампа - NYT
- 11:20 31.05.2018
- В России значительно увеличилось число банкротов-физлиц
- 11:00 31.05.2018
- В Волгограде расширяют рынок социальных услуг НКО
- 10:32 31.05.2018
- Предприниматели предложили взыскивать ущерб с исполнителей санкций США
- 10:20 31.05.2018
- Противостояния РФ и США в Сирии удалось избежать благодаря "мудрой позиции российского руководства" - Асад
- 10:05 31.05.2018
- В Кабардино-Балкарии произошло крупное ДТП
- 10:00 31.05.2018
- Законопроект об акционировании "Почты России" поддержало правительство
- 09:32 31.05.2018
- Трамп обсудил тюремную реформу с Ким Кардашьян
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать