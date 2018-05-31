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ЕС ожидает от Киева детали истории с "убийством" Бабченко

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15:12 31.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в настоящее время пытается разузнать у Киева детали истории с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Мы находимся в контакте с украинскими друзьями, чтоб попытаться узнать больше деталей от них", - сказала она.

Во вторник вечером полиция Киева сообщила, что Бабченко был застрелен в своем доме. Однако в среду в Службе безопасности Украины заявили, что на самом деле спецслужба инсценировала убийство в рамках операции по его предотвращению. На созванном в Киеве в среду брифинге глава ведомства Василий Грицак заявил, что журналист не пострадал, после чего сам Бабченко вышел к журналистам.

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