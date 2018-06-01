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Стали известны имена некоторых министров нового правительства Италии

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23:30 31.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы партий "Лига" Маттео Сальвини и "Движение "5 звезд" Луиджи Ди Майо будут вице-премьерами и министрами в новом правительстве Италии. Об этом объявил в четверг будущий премьер-министр Джузеппе Конте, официально представляя состав кабинета президенту Серджо Маттарелле.

Сальвини возглавит МВД, Ди Майо получит портфель в министерстве, которое будет заниматься вопросами труда и экономического развития. Как известно, у обоих неоконченное высшее образование.

Экс-министр по делам ЕС Энцо Моаверо-Миланези возглавит МИД.

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