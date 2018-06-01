Более тысячи девочек в РФ ежегодно подвергаются "женскому обрезанию"
17:40 01.06.2018 Источник: Эхо Москвы
В России более тысячи девочек ежегодно подвергаются «женскому обрезанию». Такие данные приводит в своем докладе фонд «Правовая инициатива».
Женское обрезание, которое запрещено ООН как вредное для здоровья и нарушающее права женщин, активно практикуется в Дагестане, считают авторы доклада. По их данным, в некоторых районах республики калечащей операции в отдельных районах подвергаются до 100% девочек. В других районах, впрочем, этот процент ниже. В «Правовой инициативе» говорят, что дали такую оценку на основе статистики рождаемости и информации правозащитников о степени распространенности женского обрезания. Фонд также опросил 18 дагестанских мужчин, которые сказали, что не видят в этом обычае проблемы. Они объяснили его требованиями религии, а также контролем над поведением женщины. Также практически никто из мужчин не высказался против запрета женского обрезания Между тем десять опрошенных правозащитниками имамов рассказали, что в их районах такая операция не практикуется, а об ее обязательности с точки зрения религии доподлинно неизвестно. Тем временем, как отмечается в докладе, в Чечне и Ингушетии от практики женского обрезания «остались исчезающие следы».
«Правовая инициатива» опубликовала аналогичный доклад в августе 2016 года. С тех пор, как отмечают в фонде, государство не предприняло никаких шагов для изменения ситуации, а прокуратура Дагестана опровергла изложенные в первом докладе факты. Эхо Москвы
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