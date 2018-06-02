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Новости

В ЕС предлагают отразить проникновение РФ в страны "восточного фланга"

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11:30 02.06.2018

В ЕC предлагают предотвратить и отразить «проникновение» России в страны южного и восточного фланга, в частности в государства Прибалтики и Польшу.
Об этом сообщается в отчете комитета по иностранным делам Европейского парламента, посвященном отношениям ЕС и НАТО.

ЕС и альянсе обеспокоены «агрессивным» поведением России. «Проникновение России при помощи гибридных или обычных методов в страны восточного фланга должно быть соответствующим образом предотвращено и отражено», — говорится в тексте.  RT

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