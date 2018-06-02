В Киеве объяснили отказ Вышинскому в выходе из гражданства Украины
20:00 02.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Киеве объяснили отказ Кириллу Вышинскому в выходе из гражданства Украины. Это невозможно, поскольку главному редактору РИА Новости Украина сообщено о подозрении, заявил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Сергей Гунько, отметив, что на это прямо указывает 18-я статья закона о гражданстве.
Он также рассказал, что одного заявления недостаточно. Процедура выхода из украинского гражданства предусмотрена исключительно для граждан Украины, которые постоянно проживают в другой стране, поэтому и обращаться следует в зарубежное дипломатическое учреждение, добавил Гунько.
У Кирилла Вышинского двойное гражданство — России и Украины. Накануне в ходе заседания Апелляционного суда Херсонской области он заявил о выходе из украинского гражданства и попросил президента России помочь его в освобождении.
Главу РИА Новости Украина обвиняют в государственной измене и поддержке самопровозглашённых республик Донбасса. Говорит Москва
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