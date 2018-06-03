МВД Британии: Угроза со стороны исламского терроризма не ослабнет еще 2 года
09:45 03.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Угроза, исходящая от исламского терроризма, не ослабнет в Великобритании еще по меньшей мере в течение двух лет. С таким утверждением в воскресенье выступило Министерство внутренних дел Соединенного Королевства, текст заявления которого поступил в ТАСС.
"Мы ожидаем, что угроза со стороны исламского терроризма будет оставаться на нынешнем, повышенном уровне в течение как минимум двух следующих лет и что она может еще более возрасти", - сказано в этом заявлении.
По оценке МВД королевства, в стране "возрастает угроза ультраправого терроризма". "В глобальном масштабе террористические группировки и сети любых идеологий продолжают естественным образом развиваться, используя социальные сети, достижения науки и техники для реализации своих целей и удовлетворения амбиций", - добавили в министерстве.
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