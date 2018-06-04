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Четверо пострадавших в ТЦ в Иркутске остаются в состоянии средней степени тяжести

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07:00 04.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре ребенка из восьми, пострадавших в ТРЦ "Комсомолл" в Иркутске, остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе регионального Минздрава.

1 июня в научно-развлекательном центре "Гравитация", расположенном в ТРЦ "Комсомолл", во время демонстрации экскурсоводами химических опытов произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и загорелся. В результате дети, сидящие в первом ряду, получили ожоги. Всего за медицинской помощью обратились восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет, у них диагностированы термические ожоги первой и второй степеней.

"Четыре ребенка в состоянии средней степени тяжести проходят лечение в круглосуточном стационаре. Состояние еще четырех оценивается как легкой степени тяжести, из них двое на дневном стационаре, двое - на амбулаторном. Все продолжают проходить лечение, без отрицательной динамики. Сегодня выписка не планируется", - сказал собеседник агентства.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, задержан технический директор "Гравитации" и экскурсоводы.

Научно-развлекательный центр "Гравитация" свою работу приостановил.

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