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Вице-канцлер Австрии призвал ЕС отменить санкции против России

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07:51 04.06.2018

После того как США ввели новые пошлины на ввоз европейских товаров, реакция со стороны ЕС просто должна последовать, заявил в интервью Österreich вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. В частности, самое время отменить «болезненные» санкции против Москвы и нормализовать отношения с Россией, констатировал австрийский политик. Russian.RT

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