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Facebook передавал данные пользователей производителям смартфонов - NYT

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09:32 04.06.2018 Источник: REGNUM

Персональные данные пользователей Facebook получили по меньшей мере 60 производителей смартфонов во всем мире, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Из сообщения следует, что конфиденциальные сведения были переданы компаниям Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft, Samsung и другим. Сделка с производителями позволила Facebook расширить свое влияние через приложения, устанавливаемые на смартфоны.

Подобные «партнерские отношения», о масштабах которых не сообщалось ранее, вызвали обеспокоенность у властей США в связи с тем, что компания может нарушать американское законодательство в сфере обработки и передачи персональных данных, так как все операции производились без явного согласия пользователей. ИА REGNUM

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