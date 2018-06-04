В атмосфере над Африкой сгорел двухметровый астероид
12:00 04.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Над Африкой взорвался астероид/ Астрономы NASA открыли двухметровый астероид за несколько часов до того, как он сгорел в атмосфере Земли.
Об этом говорится в докладе Лаборатории реактивного движения NASA. Специалисты отмечают, что этот астероид стал лишь третьим околоземным объектом, который был обнаружен с Земли до момента сгорания в атмосфере.
Небольшие астероиды не представляют угрозу для человечества, однако астрономы активно следят за ними после падения челябинского метеорита в феврале 2013 года. Говорит Москва
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