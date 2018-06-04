Кудрин сообщил президенту о наличии финансовых нарушений почти во всех министерствах
15:32 04.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава Счетной палаты доложил Путину о выявленных нарушениях почти во всех министерствах. В ближайшее время палата направит представления.
По словам Алексея Кудрина, по результатам прошлого года 10 материалов уже находятся в прокуратуре. «Почти в каждом министерстве или ведомстве хоть небольшие, но есть недочёты в исполнении государственных программ, финансовые нарушения — где-то меньше, где-то больше», — заявил руководитель Счётной палаты на встрече с президентом.
В свою очередь Владимир Путин предложил Кудрину предоставлять регулярный отчёт депутатам Госдумы, чтобы у них была возможность узнать о расходовании госсредств, заложенных в бюджет, и ориентировать правительство. Говорит Москва
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